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Ученые нашли в Израиле золотые монеты возрастом 1400 лет

  • 17.10.2022, 13:43
  • 1,406
Ученые нашли в Израиле золотые монеты возрастом 1400 лет

Клад был найден в тайнике, который заметили в стене.

На раскопках в Израиле нашли старинные золотые монеты. Оказалось, что этим деньгам 1400 лет. Монеты из золота были найдены в тайнике, который заметили в стене. Артефакты времен византийской эпохи оказались очень ценной находкой.

Об этом сообщает Smithsonian Magazine (перевод - planetanovosti.com).

Скорее всего, кто-то пытался спрятать монеты. Тайники в стенах делали часто. В то время как раз мусульмане пытались вернуть себе власть и отнять территории, на которых правил Ираклий.  

Итак, в тайнике нашли 44 монеты из чистого золота. На них были изображены портреты императоров Фоки и Ираклия. Они правили в первой половине VII века. Археологи уверенны, что монеты датированы 635 годом.

Артефакты были найдены в древнем городе Баниясе. Сегодня он есть частью природного заповедника Хермон-Стрим на Голанских высотах. Эти территории Израиль занял в 1967 году во время шестидневной войны. До этого земля тут находилась под властью сирийцев.

И эта находка дает возможность иметь больше представлений о конкретном периоде времени. Главный ведущий раскопок Йоав Лерер уверен, что, скорее всего, имущество спрятал в стене его владелец. Он боялся, что из-за угрозы войны, его богатства могут забрать. Чтобы этого не случилось, человек сделал тайник.

Изображения на всех монетах отличаются между собой. Например, в первые годы правления Ираклия, на деньгах чеканили только его портрет. Спустя некоторое время добавили еще и изображения его сыновей.

Кроме денег во время раскопок были найдены и другие артефакты. Например, ученые обнаружили остатки строений, печь для обжига глины, стеклянные осколки, останки керамических изделий. Все сохранилось очень хорошо до наших дней. Такие находки указывают на то, что жизнь в Баниясе процветала, там жило много ремесленников и мастеров, была развита торговля.

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