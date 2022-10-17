Зачем Путину переговоры? 10 17.10.2022, 13:51

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О том, что нужно договариваться, говорят и другие российские чиновники.

На пресс-конференции в Астане, где состоялся саммит руководителей Содружества независимых государств (СНГ), российский президент Владимир Путин заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной и не стремится к уничтожению соседнего государства.

О том, что нужно договариваться, говорят и другие российские чиновники, обвиняющие в срыве переговоров украинскую сторону.

Да, недавно к консультациям с украинскими парламентариями призвала спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. А когда получила отказ, объяснила это «внешним управлением» Украиной. Зачем Владимиру Путину призывы к переговорам, если он явно настроен на продолжение военных действий? Здесь сразу есть несколько причин, — пишет украинский публицист Виталий Портников для «Радио Свобода».

Первая — желание выглядеть «миротворцем» в глазах собственного электората. Россия, как заявляют ее представители, «никогда ни на кого не нападает — только обороняется». Вот и сейчас Кремль просто «вынужден» был начать «спецоперацию», иначе на Россию напали бы позже — как в очередной раз сказал Путин на пресс-конференции в Астане. Ну а раз проявляется такое миролюбие, то, конечно же, его должны сопровождать и призывы к переговорам о мире.

Вторая — стремление успокоить партнеров России на «глобальном юге», о чем Путин также говорил на пресс-конференции в Астане. Он признал, что у Китая и Индии существует явная обеспокоенность из-за длительной войны. Это беспокойство можно было невооруженным глазом увидеть на встрече в Самарканде, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди публично заявил Путину, что сейчас не время для войны. И постоянные призывы российских чиновников к переговорам призваны доказать Пекину и Дели, что их озабоченность учитывают.

Третья — об этой, вероятно, самой главной причине, пишет российское оппозиционное издание «Медуза». Его журналисты утверждают, что «Кремль хочет выиграть время и готовится к „полномасштабному наступлению“ в начале 2023 года».

Владимир Путин не собирается отказываться от продолжения войны — а возможный режим прекращения огня надеется использовать для подготовки к новому наступлению. По его замыслу, за это время российской армии удастся подготовить мобилизованных россиян и хоть как-то восполнить потери в технике" — говорится в статье, посвященной этому не самому сложному плану российского президента.

При этом даже претворение в жизнь такого амбициозного плана сталкивается с нежеланием Путина потерять лицо. После попытки аннексии еще четырех украинских регионов Путин не может проявить даже тактическую гибкость. Любые переговоры с Украиной или Западом будут мгновенно завершаться после того, как Кремль потребует признания российского статуса Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Тупик

Владимир Путин, похоже, убедил себя, что он может самостоятельно менять границы других государств и присоединять к себе их территории, а мир с этим должен согласиться. Это и есть одна из его стратегических ошибок. Потому что сейчас он должен проявить тактическую гибкость, и чтобы усыпить бдительность Украины, согласиться с отводом войск или хотя бы с перемирием. Это как раз и позволило бы подготовиться к новому нападению.

Но поскольку любые соглашения возможны только при согласии с российской попыткой аннексии, никаких переговоров о прекращении войны не может быть. А без прекращения войны не подготовить армию для защиты оккупированных территорий и завоевания новых. Это и есть безысходность. И этот тупик иллюстрирует, что все разговоры Владимира Путина о возможности переговоров с Украиной — не больше, чем слова.

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