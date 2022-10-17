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«Сдали нервы»: водитель пошел на таран другого авто в Гродно

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  • 17.10.2022, 13:57
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«Сдали нервы»: водитель пошел на таран другого авто в Гродно

Автомобилисты не смогли разминуться в узком дворе.

Что делать, когда в узком дворе пытаются разминуться два встречных автомобиля, но никто уступать не хочет? Вопрос непростой, и водитель Citroen, оказавшись в такой ситуации, выбрал крайний вариант – пошел на таран. Читатель «АвтоГродно» заснял это на видео. Публикуем.

Ситуация произошла во дворах улицы Тавлая в Гродно в эту субботу, 15 октября.

Водители Mercedes и Citroen встретились на узком дворовом перекрестке в виде буквы «Т». Уперлись друг в друга и долго не могли решить, кто должен проехать первым.

Дошло до того, что водитель Citroen вышел и стал что-то объяснять водителю Mercedes, после чего Mercedes отъехал немного назад. Видимо, места для проезда все равно было недостаточно. Водитель Citroen сел за руль, тоже отъехал немного назад, а затем резко ускорился вперед, поехал на таран:

В результате удара оба автомобиля получили повреждения, а водители вызвали сотрудников ГАИ.

Со слов автора видео, водитель Citroen доказывал свою невиновность, что в него въехал Mercedes и инспекторы сначала склонялись к тому, что виноват водитель Mercedes, у которого была помеха справа.

– Все поменялось, когда сотрудники ГАИ посмотрели это видео и поняли, что в момент ДТП Mercedes стоял на месте. Получается, это был уже "наезд на препятствие", – объясняет автор видео.

– Ни у одного из водителей не было регистратора и я не представляю, как бы они разбирались, если бы не это видео с телефона, – говорит очевидец.

Выходит, что водитель Citroen изначально был прав и водитель Mercedes должен был уступить ему проезд, руководствуясь принципом «помеха справа». Однако правота водителя Citroen закончилась именно в тот момент, когда он решил устроить ДТП.

Подобные конфликты во дворах происходят регулярно. Часто бывает, что водители не могут определить очередность проезда на прямой дороге, заставленной другими автомобилями. В такой ситуации в ГАИ рекомендуют пользоваться 98 пунктом ПДД: «Если встречный разъезд транспортных средств затруднен, то водитель, на стороне которого имеется препятствие для дорожного движения, обязан уступить дорогу».

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