В Украине анонсировали «ответ» на иранские дроны-камикадзе 2 17.10.2022, 14:12

3,736

«Укроборонпром» рассказал о новой разработке.

В Украине анонсировали появление на вооружении ВСУ боеприпаса, который способен поражать цели на расстоянии до 1000 км. На данном этапе уже заканчивается разработка 75-килограммового снаряда.

Об этом сообщает «Укроборонпром».

«Россияне не сломают ни наши планы, ни наш дух. «Укроборонпром» работает в усиленном режиме со времени полномасштабного вторжения. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое" ничего "раз за разом проходит успешные испытания», - говорится в заявлении.

В «Укроборонпроме» рассказали о новой разработке на фоне атаки на Киев в понедельник, 17 октября.

«Сегодня Киев в очередной раз подвергся атакам ударных беспилотников «Герань-2», известных как Shahed 136. Большинство вражеских БПЛА были успешно уничтожены. К сожалению, не все», - добавили в концерне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».