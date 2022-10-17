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В Бресте за долги продают целый колбасный завод

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  • 17.10.2022, 14:20
В Бресте за долги продают целый колбасный завод

Летом «Беловежские деликатесы» обанкротились.

В июле этого года экономический суд Брестской области признал предприятие «Беловежские деликатесы» банкротом и объявил ликвидационное производство. Имущество должника решили не дробить на части, а продать целиком. Так, на аукционной площадке «Белреализация» появилось объявление о продаже всего колбасного предприятия в Бресте. Realt.by узнали подробности.

ИООО «Беловежские деликатесы» было зарегистрировано в декабре 2011 года в свободной экономической зоне «Брест». Предприятие производит колбасу и другие мясные продукты в Бресте. Компания известна брендами «Беловежский гостинец» и «Дар птица». Продукция активно поставлялась в Россию и Казахстан.

Предприятие (имущественный комплекс) находится в Бресте по адресу: ул. Катин Бор, 111Б. Мясоперерабатывающее предприятие занимает участок в 3,6 га. На этой площади размещаются цеха, административные здания, фирменный магазин. Завод продается вместе со всем оборудованием.

Новому собственнику для покупки предприятия придется выполнить 2 условия: обеспечить трудоустройство не менее 95% трудового коллектива должника и исполнить обязательства по уплате таможенных платежей и сборов на иностранные товары, входящие в состав приобретаемого предприятия.

Аукцион будет проводиться в электронной форме 15 ноября. Торги будут идти с понижением стоимости. Минимальная стоимость, за которую может быть продан лот — 50,6 миллионов рублей (или 20 млн. долларов).

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