Украинские воины под обстрелом российского снайпера преодолевают опасный участок дороги 3 17.10.2022, 14:27

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Видеофакт.

Украинские бойцы на передовой, двигаясь на автомобиле, попали под обстрел вражеского снайпера и остались невредимыми, благодаря искусным действиям водителя.

На записи, опубликованной в соцсетях, заметно, как одна из пуль попадает через ветровое стекло в пластиковую обшивку перед водителем. Однако тот, несмотря ни на что, держал высокую скорость движения и вывез группу из зоны обстрела.

- Правильное поведение водителя при попадании группы под обстрел! Благодаря ему все живы, - пишет автор публикации.

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