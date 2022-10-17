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Названы самые полезные для здоровья кишечника продукты

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  • 17.10.2022, 14:50
  • 2,640
Названы самые полезные для здоровья кишечника продукты

Один из них - малина.

Хорошее пищеварение – залог здорового организма! Когда оно работает эффективно, организм усваивает и впитывает все полезные витамины и микроэлементы из поглощаемой Вами пищи, и избавляется от «отходов», пишет medicina.ua.

Проблемы же с пищеварением, провоцируют образование токсичной субстанции, вызывающей и усугубляющей дисбаланс, а вывести эту субстанцию из организма - проблематично.

Как усилить пищеварение:

1. Возьмите за привычку, каждое утро начинать со стакана теплой воды.

2. Завтракайте! Каши и запеченные фрукты, разгоняют метаболизм, и поддерживают его скорость на протяжении всего дня.

3. Сложно усваиваемую пищу лучше употребляйте в обед. В это время ваше пищеварение наиболее эффективно и легко с ней справится. Помните, что сырые продукты перевариваются труднее. В погоне за натуральными витаминами, обратитесь к пароварке, ведь еда приготовленная на пару сохраняет все свои полезные свойства.

4. Перед обедом, помогите своему желудку стаканом йогурта. Он приумножит пищеварительную флору и активизирует работу мелких циркулярных каналов. Ломтик имбиря замоченный в небольшом количестве лимонного сока. Так же окажет поддержку вашему пищеварению.

5. Сведите к минимуму количество перекусов, так как для эффективной работы, Ваш желудок нуждается в отдыхе. Если ощущение голода слишком частый гость, налегайте на фрукты.

6. Покупайте свежие продукты и употребляйте их свежеприготовленными. Имбирь, кумин, кориандр и куркума, являются специями стимулирующими работу пищеварительного тракта. А еще, они помогают организму избавиться от токсинов и усвоить питательные вещества.

7. Оградите себя от холодных напитков. Запивать пищу стоит исключительно теплой водой, делая небольшие глотки. Содержащие кофеин и газированные напитки исключите из своего рациона, отдайте предпочтение травяным чаям.

В список самых полезных продуктов для кишечника попала и малина. Чашка этой ягоды дает восемь граммов клетчатки - это примерно четверть суточной потребности в пищевых волокнах.

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