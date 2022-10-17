БелАЗ уволил более полутысячи рабочих 8 17.10.2022, 14:37

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Крупные белорусские предприятия избавляются от сотрудников.

Благодаря удачной внешней конъюнктуре, прошлый год был достаточно успешным для белорусской промышленности. Но несмотря на это, предприятия продолжили терять кадры. Сайт zerkalo.io посмотрел, как за 2021 год сократилось число занятых на крупных заводах страны.

В тексте указаны данные за 2021 год, так как более актуальную информацию предприятия не обнародовали.

В прошлом году промышленное производство показало рост на 6,5%. Чистая прибыль выросла в разы, экспорт увеличился почти на 37%. В таких условиях можно было ожидать, что заводы начнут нанимать новых работников. Однако этого не произошло — отрасль продолжает сокращать работников.

По сравнению с 2020 годом среднесписочная численность работников промышленности уменьшилась на 5 300 человек (с 847,4 тысячи до 842,1 тысячи). Снижение было гораздо меньшим, чем в 2020-м, когда промышленные предприятия потеряли более 28 тысяч работников, но все же тенденция продолжилась.

При этом отрасль за год потеряла 148 промышленных предприятий. Очевидно, вместе с работниками.

Всего изученные журналистами крупные предприятия за прошлый год сократили штат на 1263 человека.

МТЗ в 2021 году потерял как минимум 60 работников. Почти на 250 человек сократился штат МАЗ, а штат БелАЗ, судя по отчетности, сократился более чем на 500 человек.

Но не все активно теряли кадры. Например, кондитерская фабрика «Спартак», наоборот, активно нанимала работников — за год штат расширился на 200 человек.

Нефтеперерабатывающие предприятия годовые отчеты не публиковали. Скорее всего, это связано с нежеланием показывать ситуацию в отрасли, попавшей в прошлом году под санкции Запада.

С одной стороны, сокращение числа работников — неизбежное явление, учитывая, что белорусская промышленность отличается излишним уровнем занятости. А также в связи с общим снижение числа трудоспособного населения страны. С другой стороны, к тому, как организован этот процесс в нашей стране, есть ряд вопросов.

Во-первых, вряд ли можно говорить о заметной автоматизации процессов на отечественных государственных заводах (именно они входят в ряд самых крупных промпредприятий), значит, на оставшихся работников увеличивается нагрузка. С другой стороны, в Беларуси нет программ переквалификации для людей, которые уходят с заводов в другие отрасли, а систему поддержки безработных однозначно нельзя назвать достаточной. Значит, уволенные работники и их семьи на какое-то время оказываются в довольно уязвимом финансовом положении.

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