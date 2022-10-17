Reuters: Еврокомиссия нашла новый способ ограничения цены на газ 1 17.10.2022, 14:55

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Предполагается обязательное ограничение на колебания цен в течение одного дня.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Еврокомиссия намерена предложить механизм «динамического» потолка цен на природный газ в Европейском Союзе.

Об этом сообщает Reuters.

Также предполагается обязательное ограничение на колебания цен в течение одного дня.

Данное предложение должно быть согласовано с правительствами ЕС. Ожидается, что Европейскому агентству по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER) будет поручено установить до 23 марта контрольную цену на сжиженный природный газ, который покупает ЕС.

Еврокомиссия рекомендует потенциальное вмешательство в цену нидерландской программы передачи прав собственности (TTF), которая широко используется в Европе для контрактов и хеджирования.

Исполнительный орган ЕС «в крайнем случае» предложит установить рыночную «динамическую» цену, по которой сделки с природным газом могут осуществляться на спотовом рынке TTF при определенных условиях.

Эти меры не должны повлиять на надежность поставок, привести к увеличению потребления газа или повлиять на упорядоченное функционирование рынков энергетических производных.

В случае согласия правительства ЕС ограничения продлятся не более трех месяцев.

Другие центры торговли газом ЕС будут привязаны к скорректированной спотовой цене TTF через динамический ценовой коридор.

В проекте предложения Еврокомиссии также говорится, что торговые площадки ЕС должны до 31 января установить предел степени, в которой энергетические деривативы с ближайшим месяцем поставки могут двигаться вверх или вниз в течение одного дня.

Лидеры ЕС намерены обсудить варианты на этой неделе.

Предложение Еврокомиссии также включает в себя идею совместных закупок газа, механизм солидарности, позволяющий избежать резких перепадов в поставках по всему блоку, и стремление снизить спрос на газ.