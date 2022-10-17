«Белорусские пограничники очень нервничают» 3 17.10.2022, 15:10

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Как белорусы на днях пересекали границу с Литвой.

Своей историей с сайтом Charter97.org поделилась читательница:

- В воскресенье ночью ехали на своей машине из Беларуси в Польшу через Литву. Выбрали пункт пропуска Привалка, так как там не было очередей. У меня и мужа гуманитарные польские визы.

По пути к пункту пропуска, шокировала очередь из фур на выезд из Беларуси. Их просто сотни! Очереди для легковых авто не было. В результате, белорусских пограничников прошли за 10 минут. Волновались, так как мужу 31 год и он военнообязанный, но нас пропустили.

На досмотр и контроль к литовцам стояли долго, около двух часов. Литовские пограничники были приветливыми. У нас машина была забита личными вещами, но досматривать их не стали. Проверили документы на авто, уточнили, куда мы едем и в результате пожелали доброго пути.

В это же время в чате писали, что на въезде в страну белорусские пограничники лютуют, очень нервно работают. Досконально всех проверяют, шлют авто на рентген. Что они там хотят обнаружить — загадка.

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