закрыть
17 октября 2022, понедельник, 15:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Белорусские пограничники очень нервничают»

3
  • 17.10.2022, 15:10
  • 8,818
«Белорусские пограничники очень нервничают»

Как белорусы на днях пересекали границу с Литвой.

Своей историей с сайтом Charter97.org поделилась читательница:

- В воскресенье ночью ехали на своей машине из Беларуси в Польшу через Литву. Выбрали пункт пропуска Привалка, так как там не было очередей. У меня и мужа гуманитарные польские визы.

По пути к пункту пропуска, шокировала очередь из фур на выезд из Беларуси. Их просто сотни! Очереди для легковых авто не было. В результате, белорусских пограничников прошли за 10 минут. Волновались, так как мужу 31 год и он военнообязанный, но нас пропустили.

На досмотр и контроль к литовцам стояли долго, около двух часов. Литовские пограничники были приветливыми. У нас машина была забита личными вещами, но досматривать их не стали. Проверили документы на авто, уточнили, куда мы едем и в результате пожелали доброго пути.

В это же время в чате писали, что на въезде в страну белорусские пограничники лютуют, очень нервно работают. Досконально всех проверяют, шлют авто на рентген. Что они там хотят обнаружить — загадка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип