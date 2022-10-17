Welt: В Европарламенте предложили странам Запада сдавать вооружение в аренду Украине 17.10.2022, 15:38

Средства на это может выделять ЕС.

В Европарламенте озвучили новый вариант военной помощи Украине в борьбе против российской агрессии. Странам Запада предложили сдавать современное вооружение в аренду Украине.

Об этом в интервью порталу Welt (перевод - «Униан») рассказал председатель комитета по иностранным делам в Европарламенте Дэвид Макаллистер.

Именно этот чиновник предложил идею с арендой вооружения. Средства для оплаты за нее мог бы предоставить Европейский Союз. А по истечению времени аренды Украина должна вернуть технику. Правда, Макаллистер не уточнил, как быть, если вооружение уничтожат на поле боя.

Отдельно политик призвал страны-члены Евросоюза увеличить военную поддержку Украины: «Все государства-члены должны предоставить свою справедливую долю военной помощи. Дальнейшее колебание продлит войну и будет стоить жизни ни в чем не повинным гражданам Украины».

В Welt отметили, что Макаллистер, скорее всего, намекал на Францию и Италию. Их военную помощь Украине в Брюсселе считают «совершенно недостаточной».

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