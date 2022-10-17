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В Гомельской области потерявшаяся пенсионерка четыре ночи провела в лесу

  • 17.10.2022, 15:51
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В Гомельской области потерявшаяся пенсионерка четыре ночи провела в лесу

Она питалась зернами кукурузы, чтобы выжить.

79-летняя Юлия Давыдовна, жительница деревни Поблин, утром 13 октября пошла в лес за грибами. Мобильного телефона у нее не было. Тревогу забила дочь пенсионерки, когда ее мать к вечеру не вернулась домой. На поиски бабушки отправились спасатели, работники милиции, лесхоза, волонтеры, местные жители, сообщает МЧС.

Пенсионерка провела в лесу три дня и четыре ночи. Сегодня утром в поле между деревнями Поблин и Розлевичи ее обнаружил спасатель. Юлия Давыдовна набрела на кукурузное поле, зерна кукурузы служили ей пищей и помогли выжить. Женщина находилась в сознании, сейчас она госпитализирована.

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