Военный эксперт: ВСУ могут освободить Херсон в течение следующих нескольких недель

Военный эксперт: ВСУ могут освободить Херсон в течение следующих нескольких недель1
- 17.10.2022, 16:05
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Вся локация российских войск находится под огневым контролем украинской армии.
Украинские военные могут выбить российских оккупантов из Херсона в течение следующих нескольких недель. Об этом сообщил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев.
- Вся локация оккупационных войск находится под огневым контролем украинской армии. После освобождения Дудчан ВСУ держит под контролем не только правый, но и левый берег Днепра. Одно из направлений наступления: из Снегиревки на Херсон – там расстояние до 40 километров. Не будем забегать наперед, но есть все основания для сдержанного оптимизма, — подчеркнул Дмитрий Снегирев.