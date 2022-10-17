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Военный эксперт: ВСУ могут освободить Херсон в течение следующих нескольких недель

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  • 17.10.2022, 16:05
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Военный эксперт: ВСУ могут освободить Херсон в течение следующих нескольких недель

Вся локация российских войск находится под огневым контролем украинской армии.

Украинские военные могут выбить российских оккупантов из Херсона в течение следующих нескольких недель. Об этом сообщил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев.

- Вся локация оккупационных войск находится под огневым контролем украинской армии. После освобождения Дудчан ВСУ держит под контролем не только правый, но и левый берег Днепра. Одно из направлений наступления: из Снегиревки на Херсон – там расстояние до 40 километров. Не будем забегать наперед, но есть все основания для сдержанного оптимизма, — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

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