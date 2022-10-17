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Возобновляемые источники энергии впервые обеспечили 100% потребностей Греции

  • 17.10.2022, 16:18
Возобновляемые источники энергии впервые обеспечили 100% потребностей Греции

В среднем 22% потребляемой энергии в странах ЕС имеет возобновляемое происхождение.

Впервые в истории Греции зафиксировали случай, когда вся потребленная страной энергия была получена из возобновляемых источников. Такой момент наблюдался 7 октября в течение 5 часов, пишет «Европульс».

В 2012 году в Греции стали планомерно снижать выработку электроэнергии из бурого угля. С тех пор, по данным европейского статистического агентства Евростат, потребление возобновляемой энергии в стране достигло 21%.

Греция к 2030 году собирается обеспечивать не менее 70% потребностей страны в электричестве за счет возобновляемых источников.

Это важный шаг на пути к достижению европейской цели климатической нейтральности к 2050 году: планируется, что к этому времени парниковых газов в Европе будет не больше того количества, которое способна поглотить природа (например, деревья). Благодаря этому парниковые газы не будут «нагревать» атмосферу на планете.

Греция — не первая страна в ЕС, которой удалось добиться высокой доли потребления возобновляемой энергии за короткий промежуток времени. Так, в 2017 году в течение суток 85% энергетических потребностей Германии были удовлетворены за счет альтернативных источников энергии: солнца, ветра, воды и биомассы.

В среднем 22% потребляемой энергии в странах ЕС имеет возобновляемое происхождение. Больше всего энергии из экологичных источников потребляют в Швеции – более 60%. На втором месте — Финляндия (44 %), на третьем — Латвия (42 %).

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