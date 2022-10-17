Топ-5 увлекательных фильмов для семейного просмотра 17.10.2022, 16:31

1,948

Все кинофильмы в подборке - украинские.

«Униан» собрал 5 интересных украинских кинофильмов.

«Гуцулка Ксеня», 2019

Музыкальный фильм-оперетта рассказывает историю знатного американца, сына украинских иммигрантов. Отец пообещал ему передать в наследство миллион долларов, если сын женится на настоящей украинке. В поисках достойной девушки герой приезжает в Ворохту, где встречает Ксеню.

«Вулкан», 2019

Драматический фильм с элементами комедии рассказывает о трудной и несправедливой жизни в украинской провинции. Главный герой фильма Лукас везет к оккупированному Крыму миссию ОБСЕ. Его машина застревает посреди безлюдного поля. Там он встречает чудака по имени Вова и остается один в небольшом южном городе, где люди живут отдельно от остального мира и находят счастье в необычных вещах.

«Киборги», 2017

Этот фильм рассказывает о наболевшем для каждого украинца - о войне на Донбассе. Кино рассказывает о защитниках Донецкого аэропорта, которые сражались против превосходящего их по числу противника. Их называют «киборгами», потому что они совершили подвиг, который был бы не по силам обычным людям.

«Мои мысли тихие», 2022

Комедия, основана на реальных событиях. Главная тема картины - конфликт родителей и детей. Главный герой фильма по имени Вадим мечтает стать профессиональным звукорежиссером. Одна канадская компания решила дать ему такой шанс, если парень запишет звуки карпатских животных. Вадим поехал в путешествие по Карпатам вместе с мамой, с которой у них сложные отношения.

«Носорог», 2021

Криминальная драма известного режиссера Олега Сенцова рассказывает историю из криминального мира 90-ых. Главный герой фильма по прозвищу Носорог начинает свой кровавый путь в криминальном мире, который заведет на сложную дорогу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».