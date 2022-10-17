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Польский МИД: Выдача гуманитарных виз на территории Польши осуществляется по общим правилам

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  • 17.10.2022, 16:37
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Польский МИД: Выдача гуманитарных виз на территории Польши осуществляется по общим правилам
Фото: Charter97.org

Для визы паспорт должен иметь не менее двух пустых страниц.

Выдача гуманитарных виз на территории Польши ведется по таким же правилам, как и в Беларуси и любой другой стране. Это значит, что документы должны соответствовать определенным требованиям и исключений нет. Об этом «Белсату» сообщили в МИД Польши.

Министерство иностранных дел Польши прокомментировало случаи, когда в визовом центре «VFS Global» отказывались принимать документы белорусов, у которых есть проблемы с паспортами. МИД подчеркнул, что никаких отступлений от общих требований не предусматривалось: «Введение возможности выдачи гуманитарных виз в Польше не предусматривало отступления от общих правил, которым должен соответствовать проездной документ, чтобы заявка на визу была принята».

«Такие изменения не были предусмотрены соответствующими положениями. Эти правила, изложенные в Законе об иностранцах, остались неизменными и распространяются на всех заявителей на визу, в том числе на граждан Беларуси, независимо от места подачи заявления на визу (Польша или другие страны)», – сообщили в МИД Польши.

Известны случаи, когда у белорусов не принимают документы на выдачу гуманитарных виз на территории Польши. Самые распространенные проблемы: не хватает чистых страниц в разделе для виз и срок действия паспорта истекает раньше чем за три месяца до срока, на который бы могли выдать визу.

Согласно ст. 77 сек. 5 польского Закона об иностранцах от 12 декабря 2013 года, проездной документ (обычно паспорт) иностранца при подаче заявления на визу должен соответствовать следующим критериям:

- срок его действия должен заканчиваться не ранее чем через 3 месяца после окончания срока действия визы, на которую претендует заявитель;

- должен иметь не менее двух пустых страниц;

- должен быть выдан в течение последних 10 лет с даты подачи заявления на визу.

Согласно ст. 77 сек. 6 закона, в срочных случаях, обоснованных интересами иностранца, можно принять проездной документ, срок действия которого будет менее 3 месяцев с момента истечения срока действия визы.

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