«У мобилизованных проблема одна - как за бутылкой сбегать»3
- 17.10.2022, 17:05
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Мобилизованных россиян косит пьянство.
В РФ, а именно, в Забайкальском крае, мобилизованные мужчины не доезжают до фронта. Их возвращают домой из-за проблем с алкоголем. Как передает ТСН, об этом сообщают РосСМИ, со ссылкой на депутата Госдумы РФ от Забайкалья Андрея Гурулева.
По его словам, мобилизованные, имеющие проблему с алкоголем, принудительно лечить не будут.
- Есть такие, с кем другие мобилизованные даже не хотят выполнять общую задачу из-за их морально-волевых качеств. Потому что они с утра до вечера синие ходят, у них проблема одна — как за бутылкой сбегать, — сказал он.