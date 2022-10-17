Что происходит на рынке жилья в Польше? 17.10.2022, 17:42

Риелтор рассказала о том, как белорусам сейчас снять жилье в польских городах.

Белорусы продолжат приезжать в Белосток. На новом месте первым делом нужно позаботиться о жилье. MOST cпросил у риелтора Миланы, какая ситуация с арендой квартир в столице Подляшья, почему спрос превышает предложение, охотно ли сдают иностранцам и имеет ли владелец право выселить человека, если тот не платит.

А еще поговорили про покупку жилья и узнали, выгодно ли сейчас приобретать квартиру в ипотеку и за наличные и почему на рынке вторичного жилья настало «время покупателя».

На арендное жильё спрос превышает предложение

Милана говорит, что ситуация, которая сложилась после начала войны в Украине, остаётся примерно той же. Люди продолжают приезжать, а значит, спрос всё ещё превышает предложение. При этом, если сравнивать с летом, квартир для аренды на рынке стало меньше. Снять жильё в Белостоке довольно сложно.

По словам риелтора, спросом пользуются все виды жилья — и кавалерки, и большие квартиры. Это связано с тем, что приезжают разные люди: и студенты, и одинокие, и пары, и семьи с детьми, и с животными.

— Двухкомнатных квартир довольно-таки много на рынке — и было, и есть. Кавалерок тоже достаточно. А вот трёшек очень мало, я искала для семей недавно и было проблематично что-то найти. Это связано с тем, что летом приезжало больше одиноких людей или молодых пар, а сейчас приезжают семьи с детьми, так как начался учебный год и ещё можно отдать ребёнка в школу, чтобы он ничего не упустил, — поясняет Милана.

Она уточняет, что снять сложно любую квартиру. Часто, когда специалисты звонят арендодателю, у него уже есть очередь из пяти-семи желающих. Поэтому даже кавалерку можно искать неделю и больше.

— Такая же ситуация с комнатами. При этом арендодатели предпочитают сдавать комнаты студентам, так как летом квартира будет свободна и можно сделать ремонт или самим там пожить.

Цены держатся на достаточно высоком уровне

Цены на съёмное жильё стали расти после начала войны. Это связано как с повышенным спросом, так и с экономической ситуацией в стране, особенно с инфляцией. Но если сравнивать с летом, то роста практически нет

— Сейчас цены держатся на достаточно высоком уровне. Хотя некоторые владельцы поднимают их на сто-двести злотых из-за инфляции. Некоторые увеличивают чинш, так как коммуналка обычно повышается в январе, а в этом году небольшой рост был и в другие месяцы, — объясняет Милана.

Риелтор рассказывает, что в её недавней практике самая дорогая четырёхкомнатная квартира в Белостоке сдавалась за 4500 злотых. Также сдаётся 130-метровый дом за 6500 злотых. А самая дешёвая на данный момент кавалерка с хорошим ремонтом находится в центре города. Её площадь составляет 22 квадратных метра, владелец просит 1600 злотых со всеми оплатами.

— Лучшие районы в Белостоке, которые предпочитают и белoрусы, и поляки, и другие национальности, — это Новэ Място и, само собой, Центрум. Но цены за этот год выросли во всех районах. Например, в какой-нибудь Выгоде, куда люди не хотят ехать, цены тоже зашкаливают, — объясняет Милана

Она уточняет, что беларусы живут по всему Белостоку. Каких-то национальных районов в городе не появилось. Это касается и представителей других народов. Все расселены равномерно — кто где нашёл жильё, там и снимает.

Что касается дальнейшего роста цен, то прогнозов никто не даёт. Белoрусы продолжают ехать в Белосток, однако пересечь границу становится всё сложнее.

Поляки охотно сдают жильё иностранцам. Хотя в последнее время у некоторых появилось недоверие к русскоязычным арендаторам. Также иностранцам боятся сдавать квартиры из-за одного польского закона, по которому владелец не имеет права выселять арендатора, даже если тот перестал платить. Девушка отмечает, что не слышала, чтобы белoрусы пользовались подобной лазейкой.

Чтобы застраховаться от подобных неприятных ситуаций, владельцы могут предложить заключить умову найма оказиональнэго, в которой будет прописан адрес, куда в случае расторжения договора могут переехать жильцы. Арендодатели могут также попросить у иностранца двойную кауцию (залог).

— Кауция обычно равняется месячной стоимости аренды — так велит закон. Залог, равный двум месячным платам, могут взять, например, если в квартире стоит новая техника, мебель и так далее. А ещё — если люди заселяются с животными. В этом случае кауция покроет ущерб, который могут принести питомцы. Для этих же целей могут предложить оформить специальную страховку, — объясняет Милана.

Девушка вспоминает, что в её практике был случай, когда владельцы запросили кауцию, равную шести месячным платам. И люди отдали разом 20 тысяч злотых. Это были белoрусы — арендная квартира им напомнила ту, в которой они жили в Минске.

Сейчас удобное время, чтобы купить жильё

После начала войны в Польше стало сложнее купить жильё в ипотеку. Во-первых, выросли ставки по кредиту, и они продолжают расти, а во-вторых, банки неохотно оформляют ипотеку, особенно иностранцам.

— При этом поляки, если у них хорошая кредитоспособность, могут получить ипотеку в течение недели. Также во многих банках осталось в силе повышение первоначального взноса с десяти процентов до 20. Предпоследняя кредитная история у меня была весной, а последняя — в этом месяце: ипотеку одобрили полякам, — рассказывает Милана.

Чтобы взять кредит на покупку жилья, иностранец должен подтвердить уровень и стабильность дохода. Также нужна карта сталэго побыту — по временному виду на жительство ипотеку оформляют всё меньше банков.

А вот если у иностранца есть собственные средства, то приобрести жильё очень просто. Не нужно ни легализации, ни каких-то других документов. Достаточно приехать, достать деньги и купить.

— Но дом с землёй иностранцу купить очень сложно. Он может сделать запрос в МВД, рассмотрение которого длится около года. Однако разрешение дают далеко не каждому. При этом в приграничной зоне вам практически сто процентов не разрешат покупать землю, — объясняет Милана.

Она также отмечает, что за последние месяцы цены на жильё не поднимались. Более того, есть мнение, что они пойдут вниз. Уже сейчас некоторые продавцы из-за того, что покупательская способность людей снизилась, уменьшают стоимость.

— Многие продавцы уже сбрасывают ценники, и прилично сбрасывают — до 60 тысяч злотых. Поэтому покупатели стараются найти такого вот продавца, вымотанного, который готов прилично уступить. Можно сказать, что сейчас время покупателя, а не продавца. Если есть деньги, то сейчас удобное время, чтобы купить жильё, — советует риелтор.

Что касается первичного рынка, то многие застройщики, особенно некрупные, приостановили работу. Они достраивают то, что есть, но за новые объекты не берутся. При этом цену на жильё никто не понижает, так как в неё уже заложена стоимость материалов и работы. Точных прогнозов, что ждёт застройщиков в будущем, никто не даёт. При худшем сценарии в Польше может случиться обрушение рынка и банкротство компаний.

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