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Врач дал важные советы, как поддержать иммунитет в осенне-зимний период

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  • 17.10.2022, 17:47
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Врач дал важные советы, как поддержать иммунитет в осенне-зимний период

Простые правила помогут быть здоровым круглый год.

Осенью и зимой из-за ослабления иммунитета человек более подвержен заболеваниям. Российский врач-терапевт высшей категории, кандидат медицинских наук Алексей Безымянный рассказал, что нужно делать, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Понижают иммунитет вредные привычки - курение, алкоголь, плохой сон и стресс. Вот с ними и нужно разобраться в своей жизни. Алкоголь ограничить, курение вообще исключить, в том числе кальян и электронные сигареты.

- Также вам нужно восполнить количество часов сна, нормализовать свой ритм, добавив физическую активность, и разнообразить питание, - посоветовал врач. Он напомнил формулу жизнедеятельности, которая должна быть у каждого человека, стремящегося к здоровому образу жизни. Это 8 часов отдыха, 8 часов работы и 8 часов сна.

Что касается правильного питания, доктор дал такой совет:

- Создайте радугу в тарелке, добавьте продукты разных ярких цветов. Пусть это будет красный болгарский перец, желтый лимон, яблоко, морковь, помидоры. Добавьте больше рыбы, потому что в ней содержится омега-3, что нам очень нужно. Также добавьте крупы, клетчатку, больше фруктов и не в виде соков, а обычных плодов.

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