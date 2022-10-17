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Маму из Гродно признали красивейшей замужней женщиной Европы

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  • 17.10.2022, 18:08
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Маму из Гродно признали красивейшей замужней женщиной Европы
Лана Глумакова

Конкурс проходил в Афинах.

Гродненка Лана Глумакова стала победительницей международного конкурса красоты Mrs. Europe. Конкурс проходил в Афинах и завершился в воскресенье, 16 октября, пишет блог Гродно s13.ru.

Всего за место победительницы боролись участницы из Швеции, Греции, Мальты, Украины, России, Казахстана. Также были представительницы других стран Восточной и Южной Европы, Средиземноморья.

— Обычно стран-участниц больше — около 15, но в этом году кто-то не смог приехать по личным обстоятельствам, кто-то — из-за происходящих в мире событий, — рассказала Лана Глумакова. — Победа в таких конкурсах всегда дается нелегко, потому что это очень интенсивная подготовка дома и очень насыщенный график перед финалом: мало сна, много репетиций, обязательная культурная программа, много знакомств и общения. Все дни после приезда за тобой внимательно наблюдает жюри. Ты должен быть активным, пунктуальным, общительным и дружелюбным.

В этом году местом для проведения Mrs. Europe был выбран старинный рынок в центре Афин — днем там продавали продукты, вечером он превращался в модное заведение с рестораном и диджеями.

— Место это пропитано стариной, но абсолютно не идеально внешне. И за этим стояла очень глубокая философия, — объяснила победительница конкурса. — Место проведения должно было символизировать хаос, происходящий сейчас в мире, а мы, участницы конкурса, — красоту и надежду, которые мы несем этому миру. Директор конкурса Доктор Трейси объяснила, что, если бы мы сейчас проводили наш конкурс на идеальной сцене, это было бы неправдой.

К слову, национальный костюм, в котором выступила гродненка, был создан дизайнером Катериной Крикейт и расписан художницами из Минска.

Лана Глумакова — основательница гродненского рекламного агентства «На ура» и спа-салона «Honey Day». Ей 40 лет, она замужем и имеет двоих сыновей.

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