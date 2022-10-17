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Белорусский стоматолог сказал, когда можно не вырывать зуб мудрости

  • 17.10.2022, 18:25
Белорусский стоматолог сказал, когда можно не вырывать зуб мудрости
иллюстрационное фото

Также он рассказал, какие факторы влияют на удаление зубов без последствий.

Нужно ли удалять зуб мудрости, если он уже третий с челюсти, рассказал главврач Гомельской областной стоматологической поликлиники Василий Жогло на прямой линии в редакции «Гомельскай праўды».

- Все индивидуально. Если зуб мудрости ровно стоит в зубной дуге, не мешает, ему хватает места, рядом не застревает пища, нет кариозных процессов - пусть остается. В глубоком возрасте он может служить опорой для мостовидных протезов, - сказал врач.

Также он заметил, что последствия удаления зуба могут быть непредсказуемы и зависят от многих факторов. Например, от анатомического расположения зуба, отношения к нижне-челюстному каналу, количества корней, общего состояния организма. Также многое зависит от ухода за полостью рта после удаления зуба.

- К нам приходят люди, которые у одного доктора удаляют зубы для протезирования. В пяти случаях все хорошо, а в шестом может возникнуть воспаление, - заметил он.

Доктор рассказал, что бывают случаи, когда зубы мудрости не вырастают вовсе, даже зачатков их нет. Определить это помогает рентгеновский панорамный снимок.

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