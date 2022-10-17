Белорусский стоматолог сказал, когда можно не вырывать зуб мудрости 17.10.2022, 18:25

иллюстрационное фото

Также он рассказал, какие факторы влияют на удаление зубов без последствий.

Нужно ли удалять зуб мудрости, если он уже третий с челюсти, рассказал главврач Гомельской областной стоматологической поликлиники Василий Жогло на прямой линии в редакции «Гомельскай праўды».

- Все индивидуально. Если зуб мудрости ровно стоит в зубной дуге, не мешает, ему хватает места, рядом не застревает пища, нет кариозных процессов - пусть остается. В глубоком возрасте он может служить опорой для мостовидных протезов, - сказал врач.

Также он заметил, что последствия удаления зуба могут быть непредсказуемы и зависят от многих факторов. Например, от анатомического расположения зуба, отношения к нижне-челюстному каналу, количества корней, общего состояния организма. Также многое зависит от ухода за полостью рта после удаления зуба.

- К нам приходят люди, которые у одного доктора удаляют зубы для протезирования. В пяти случаях все хорошо, а в шестом может возникнуть воспаление, - заметил он.

Доктор рассказал, что бывают случаи, когда зубы мудрости не вырастают вовсе, даже зачатков их нет. Определить это помогает рентгеновский панорамный снимок.

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