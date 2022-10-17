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Реальная инфляция для россиян подбирается к 50%

  • 17.10.2022, 18:26
Реальная инфляция для россиян подбирается к 50%

Статистика от Росстата не соответствует действительности.

Инфляционная идиллия, которую рисует в России Росстат, рапортуя замедлении роста цен до уровней ниже, чем в отдельных странах Европы, разбивается вдребезги, если условную «потребительскую корзину» заменить на набор товаров, реально покупаемых людьми, пишет The Moscow Times.

Индекс цен на повседневные товары, которые люди ежедневно приобретают в магазинах, - включая пищевые продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, косметику, лекарства, одежду, - растет в разы быстрее официальной инфляции, выяснили эксперты «Ромира».

По их подсчетам, на конец сентября-2022 инфляция товаров категории FMCG составила 48% год к году, при том что официальный индекс потребительских цен вырос на 13,7%, а продовольствие подорожало на 14,2%.

В отличие от Росстата, который считает инфляцию по виртуальной корзине из 500 товаров и услуг, «Ромир» замеряет цены на основании реальных покупок скан-панели домохозяйств. Рассчитанная таким образом инфляция с начала года ускорилась втрое и превышает официальную в 3,5 раза.

Максимальных значений, согласно «Ромиру», инфляция в России достигала в мае, когда цены на товары FMCG росли на 66% год к году. С тех пор, как и Росстат, эксперты компании фиксируют дефляцию в месячном выражении - на 0,1% в июне, на 2,4% в июле, на 2,3% в августе и 1,5% в сентябре.

По данным официальной статистики, пиковых значений инфляция достигла в апреле 17,8%, после чего снижалась каждый месяц и к началу октября потеряла 4,2 процентного пункта.

Сами россияне оценивают инфляцию в 1,5 раза выше чем Росстат - на уровне 21,5% в сентябре, показал опрос, который ежемесячно проводит ФОМ для центробанка. При этом более четверти потребителей (27,2%) считают, что инфляция превышает 30%, две трети жалуются, что цены растут «быстрее, чем раньше», а каждый третий констатирует «ухудшение» материального положения.

ЦБ прогнозирует дальнейшее плавное замедление инфляции - до 11-13% в конце года и 5-7% в 2023 году, а в 2024-м ждет возвращение показателя к цели в 4%.

Минэкономразвития ждет инфляцию в 12,4% на конец декабря, 5% - в 2023 году и целевые 4% в 2024-25 гг.

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