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Резников об итогах шестого «Рамштайна»: Непубличные детали должны почувствовать на себе российские оккупанты

  • 17.10.2022, 19:09
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Резников об итогах шестого «Рамштайна»: Непубличные детали должны почувствовать на себе российские оккупанты

Украина также ожидает поставку первых систем противовоздушной обороны NASAMS.

На шестом заседании консультативной группы по оказанию помощи Украине в формате «Рамштайн», которое прошло в Брюсселе 12 октября, состоялся интенсивный диалог с партнерами. Об этом 17 октября написал в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

«Непубличные детали обсуждений должны первыми почувствовать на себе российские оккупанты. Мы неоднократно создавали им сюрпризы. Стоит сохранить эту традицию», – сказал министр.

По его словам, Украина ожидает поставку первых систем противовоздушной обороны NASAMS. Министр отметил, что «становится все меньше аргументов» не предоставлять Украине самолеты и танки, и выразил уверенность в том, что эти доводы скоро закончатся, поскольку Украина доказала не только способность чрезвычайно эффективно использовать предоставленное вооружение на поле боя, но и продемонстрировала «высокую ответственность и неукоснительное соблюдение обязательств».

Кроме этого, он признал, что единственное, чего сегодня Украине не хватает для приглашения в НАТО, – это политической воли стран Альянса. Однако, отметил министр, Украина осознает, что для единодушного согласия о ее вступлении со стороны всех 30 союзников требуется время.

«Брутальная российская атака на гражданскую инфраструктуру подтолкнула к политическим сдвигам, которые технически украинская команда прорабатывала с августа. Мы поднимали вопросы организации трехуровневой системы ПВО/ПРО в Украине и в переписке, и во время телефонных разговоров, и на «Рамштайне-5». Поэтому партнерам хватило буквально несколько суток для формулирования конкретики», – написал Резников.

Также он рассказал о помощи в создании интегрированной противовоздушной и противоракетной системы для защиты украинского неба. В частности, Резников поблагодарил министра обороны Испании Маргариту Роблес за решение о предоставлении систем HAWK и сказал о диалоге с Францией о передаче зенитных ракетных комплексах Crotale. Также Украина надеется на решение о предоставлении ей французских комплексов SAMP-T.

На заседании консультативной группы, по словам Резникова, также обсуждался вопрос иранских дронов Shahed-136.

«По данным нашей разведки, неделю назад их было около 300, но общий контракт с россиянами – на 2400 штук. Если не будет жесткого общего ответа, то практика террористических атак с помощью дронов, которые способны преодолевать сотни километров, может расшириться и представлять прямую опасность для всех стран свободного мира», – сказал он.

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