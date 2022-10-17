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В Швеции избрали нового премьера

  • 17.10.2022, 19:27
В Швеции избрали нового премьера
Ульф Кристерссон

Новым премьер-министром стала лидер Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссон.

Парламент Швеции в понедельник, 17 октября, проголосовал за избрание новым премьер-министром лидера Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона (176 голосов за и 173 против). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Кристерссон сменит лидера социал-демократов Магдалену Андерссон, которая стала первой женщиной-премьером Швеции в 2021 году. Он стал лидером Умеренных пять лет назад, а в предыдущем правительстве Умеренных занимал пост министра социального обеспечения (2010−2014 годы). Ожидается, что новый премьер объявит членов своего кабинета министров во вторник.

В середине сентября Магдалена Андерссон признала поражение своей коалиции во главе с социал-демократами на выборах и заявила, что уйдет в отставку.

Победу на сентябрьских парламентских выборах с минимальным отрывом одержала оппозиция, в которую входят Умеренная коалиционная партия, Шведские демократы, Христианские демократы и Либералы. Как пишет Politico, ультраправые Шведские демократы будут поддерживать новое правительство, состоящее из Умеренных и двух других правоцентристских партий. Перед этим новая коалиция пообещала поддержать ряд предложений Шведских демократов, среди которых ужесточение пограничного контроля.

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