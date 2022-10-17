Когда в Беларуси ожидается первый снег 17.10.2022, 19:29

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Прогноз синоптиков.

Стало известно, что в Беларуси мокрый снег и заморозки до -2 ожидаются 20 октября, пишет портал pogoda.by.

Так, 20 октября погоду в стране будет обуславливать атмосферный фронт, который смещается в юго-восточном направлении. Синоптики отмечают, что вслед за ним начнется распространяться холодная воздушная масса северных широт.

В Беларуси 20 октября будет облачная с прояснениями погода. Ночью и утром в центральных и восточных районах страны ожидаются кратковременный дожди, также возможен мокрый снег.

А вот днем осадков не прогнозируется. Ветер будет преобладать северный, северо-западный умеренный, по восточной части страны порывистый.

Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, а по северо-западной половине Беларуси местами возможны заморозки от 0 до -2 градусов. Днем воздух прогреется от 4 до 9 градусов.

Тем временем в Беларусь ненадолго возвращается бабье лето: 18 октября будет до +22.

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