Глава МИД Польши предложил синхронизировать санкции ЕС против РФ и Беларуси 2 17.10.2022, 19:44

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Збигнев Рау

Фото: Grzegorz Michałowski /PAP

По его мнению, режим Лукашенко является полноценной стороной конфликта РФ и Украины.

Польша выступает за синхронизацию санкций, налагаемых Европейским союзом на Россию и Беларусь. Об этом заявил в понедельник глава МИД Польши Збигнев Рау по итогам Совета ЕС в Люксембурге, сообщает Radio Opole.

«Позиция Польши не только заключается в том, что следует синхронизовать санкции, налагаемые на Беларусь, с санкциями, налагаемыми на Россию», — сказал он.

По его мнению, Беларусь является полноценной стороной конфликта России и Украины, поэтому санкции должны быть одинаковы как для РФ, так и для Беларуси.

Также представитель ведомства заявил, что ЕС готов ввести санкции против Ирана, если будет получено подтверждение того, что иранское оружие использовалось в войне России против Украины.

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