Глава КГБ Беларуси: От 100 до 300 боевиков с современным вооружением будут продвигаться к Минску 39 17.10.2022, 19:51

12,344

Иван Тертель

Тертель рассказал, откуда на Беларусь «готовится нападение».

Увеличиваются риски интервенции на территорию Беларуси. Об этом председатель КГБ Иван Тертель сообщил 17 октября во время «турне» руководителей силовых ведомств страны на крупные предприятия, передает «Минск-Новости».

По словам Тертеля, силовые ведомства беспокоит создание незаконных вооруженных формирований на территории Украины, Польши и Литвы, а также в Чехии и некоторых других государствах. Они финансируются за счет иностранных фондов.

— Несколько сотен боевиков в общей сложности находится на территории Украины, порядка 80 человек — на территории Польши и порядка 60 — на территории Литвы. В Украине эти люди реально участвуют в боевых действиях и погибают на поле боя. Надо понимать, что там есть разные люди, которые работают на иностранные спецслужбы, имеют служебные удостоверения военной разведки Украины, — заявил глава КГБ.

Тертель уверен, что они активно готовятся «к решающей фазе».

— Когда она может наступить? Некоторые из них рассчитывают, что это будет ноябрь нынешнего года. Это во многом увязывается со специальной военной операцией России на территории Украины. Они рассчитывают, что Россия не сможет оказать Беларуси содействие в рамках союзнических отношений, потерпит поражение, вынуждена будет пойти на уступки, и в этих условиях они смогут зайти с территории Украины на территорию Беларуси примерно в малоритском направлении. Группировка в составе от 100 до 300 боевиков с современным вооружением, по их планам, должна будет захватить близлежащий населенный пункт, желательно райцентр. Затем к ним присоединятся наемники из других стран под предлогом добровольцев из Украины. Постепенно, нанося потери нашим правоохранителям, они будут продвигаться к Минску, — рассказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».