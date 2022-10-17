Россияне пытались атаковать Одесскую область непростым дроном

Россияне пытались атаковать Одесскую область непростым дроном2
- 17.10.2022, 20:06
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Беспилотник уничтожен.
Украинские военные сбили беспилотник оперативно-тактического уровня, который враг направил на Одесскую область.
О сбитии дрона сообщили в оперативном командовании «Юг» Вооруженных Сил Украины.
«Направленный по Одесской области вражеский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня уничтожен силами Противовоздушной обороны над морем», - говорится в сообщении.
Сейчас название аппарата не уточняется.