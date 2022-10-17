Россияне пытались атаковать Одесскую область непростым дроном 2 17.10.2022, 20:06

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Беспилотник уничтожен.

Украинские военные сбили беспилотник оперативно-тактического уровня, который враг направил на Одесскую область.

О сбитии дрона сообщили в оперативном командовании «Юг» Вооруженных Сил Украины.

«Направленный по Одесской области вражеский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня уничтожен силами Противовоздушной обороны над морем», - говорится в сообщении.

Сейчас название аппарата не уточняется.

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