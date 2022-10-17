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«Сигареты продаем себе в убыток»

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  • 17.10.2022, 20:08
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«Сигареты продаем себе в убыток»

Торговля начала ощущать последствия сдерживания цен.

Торговля уже начала ощущать последствия введенного властями ограничения на рост цен. Продавать некоторые товары — например, сигареты — стало невыгодно, потому что на некоторых из них магазине не просто ничего не зарабатывают, а даже теряют, пишет «Зеркало».

С 1 октября в Беларуси подорожали сигареты, причем некоторые марки выросли в цене сразу на 60 копеек. А спустя пять дней по приказу Александра Лукашенко по всей стране ввели запрет на рост цен. Теперь магазины закупают этот товар у производителей и импортеров по более высокой цене, а сами должны продавать по старой. В итоге на некоторые марки сигарет магазины устанавливают отрицательную торговую надбавку или, проще говоря, продают их себе в убыток.

Размер отрицательной надбавки порой превышает 3% от стоимости пачки сигарет. «Получили новую партию сигарет по новым ценам, но продавать нужно не выше старой. Ещё и должны 5 рублей», — написал нам представитель магазина.

— По другим товарам продавцы вынуждены снижать свою торговую надбавку, чтобы не увеличивать розничную цену. При этом производители цены поднимают, либо подняли до 5 октября, — уточнил этот же сотрудник магазина.

Больше всего это ощущают небольшие объекты торговли. Ведь если в крупной торговой сети продать себе в убыток несколько товаров из тысячи наименований не так накладно, то это же количество убыточных продуктов в небольшом магазине с маленькими оборотами уже через короткое время будет бить по карману.

Ощутимо ограничения ударят по товарам, которые закупаются довольно редко, отмечают представители торговли. Например, стиральный порошок, который в магазин поставили несколько месяцев назад, к этому моменту у поставщиков уже заметно вырос в цене. Закупить его сейчас означает гарантированные потери при его реализации, то есть какую-то долю этого товара за покупателя оплатит сам магазин.

Как отметили недавно представители одного из бизнес-союзов, из-за отсутствия институтов быстрого реагирования на изменившиеся обстоятельства, можно ожидать, что довольно скоро будет образовываться дефицит многих товаров, часть деятельности будет переходить в черный и серый рынки, а ряд предприятий торговли и сферы услуг разорится, что будет означать снижение поступлений в бюджет.

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