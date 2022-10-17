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Лукашенко сменил начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Беларуси

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  • 17.10.2022, 20:16
Лукашенко сменил начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Беларуси

Генерал-майор Сергей Зайцев уволен с военной службы.

Александр Лукашенко назначил начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, информирует пресс-служба правителя.

Так, полковник Владимир Белый был назначен начальником факультета Генерального штаба Вооруженных Сил - заместителем начальника Военной академии Республики Беларусь.

Соответствующий указ №367 Лукашенко подписал 17 октября.

Генерал-майор Сергей Зайцев, который ранее был начальником факультета Генерального штаба ВС — заместителем начальника Военной академии, 5 октября 2022 года был уволен с военной службы в запас по возрасту и с правом ношения военной формы одежды и знаков отличия.

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