закрыть
17 октября 2022, понедельник, 21:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси вводится обязательное лицензирование детских садов и школ

3
  • 17.10.2022, 20:40
  • 2,490
В Беларуси вводится обязательное лицензирование детских садов и школ

Что изменится.

Лукашенко 17 октября подписал закон «О лицензировании», который касается детских садов и школ, проинформировали в пресс-службе диктатора.

Сообщается, что закон сохраняет основные подходы к лицензированию, которые были закреплены в указе президента Беларуси №450 от 1 сентября 2010 года «О лицензировании отдельных видов деятельности», обеспечивает преемственность принципов лицензирования.

Отмечается, что комплексно и системно регулируется вся сфера лицензирования.

- В том числе определяются лицензируемые виды деятельности и лицензирующие органы, требования, предъявляемые к соискателям лицензий и лицензиатам, порядок получения лицензии, - написано в сообщении.

Вместе с тем, конкретизируются грубые нарушения законодательства о лицензировании, которые являются основанием для прекращения лицензии.

Кроме того, законом дополнительно предусматривается лицензирования деятельности в области железнодорожного транспорта в целях реализации принятых Беларусью обязательств в рамках ЕАЭС.

- Закрепляется переход на электронное лицензирование через создание Единого цифрового реестра лицензий, - говорится в сообщении.

Уточняется, что одной из важных новаций является введение лицензирования дошкольного, а также школьного образования в Беларуси. Отмечается, что образовательная сфера требует повышенного контроля со стороны государства, так как она связана с формированием здоровой, идеологически устойчивой и разносторонне развитой личности.

- Лицензирование этой деятельности станет гарантом законности и качества оказываемых услуг, позволит оценить организацию образовательного процесса и не допустить появления в сфере образования субъектов хозяйствования, преследующих сугубо коммерческие цели в ущерб государству и личности, - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что нормы о получении лицензии государственными и частными детскими садами и школами вступят в силу после официального опубликования закона. Что касается остальных положений, то они вступят в силу с 1 января 2023 года.

- Сроки обращения за получением лицензии будут определяться Министерством образования в соответствии с утверждаемым им графиком. Лицензирование возложено на Минский городской исполнительный комитет, городские (городов областного подчинения) и районные исполнительные комитеты, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что принятие закона позволит снизить административную нагрузку на субъекты хозяйствования, обеспечить необходимость получения лицензии только для осуществления экономической деятельности, потенциально сопряженной с угрозами причинения вреда государственным или общественным интересам, правам и законным интересам граждан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип