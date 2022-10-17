В Беларуси вводится обязательное лицензирование детских садов и школ 3 17.10.2022, 20:40

2,490

Что изменится.

Лукашенко 17 октября подписал закон «О лицензировании», который касается детских садов и школ, проинформировали в пресс-службе диктатора.

Сообщается, что закон сохраняет основные подходы к лицензированию, которые были закреплены в указе президента Беларуси №450 от 1 сентября 2010 года «О лицензировании отдельных видов деятельности», обеспечивает преемственность принципов лицензирования.

Отмечается, что комплексно и системно регулируется вся сфера лицензирования.

- В том числе определяются лицензируемые виды деятельности и лицензирующие органы, требования, предъявляемые к соискателям лицензий и лицензиатам, порядок получения лицензии, - написано в сообщении.

Вместе с тем, конкретизируются грубые нарушения законодательства о лицензировании, которые являются основанием для прекращения лицензии.

Кроме того, законом дополнительно предусматривается лицензирования деятельности в области железнодорожного транспорта в целях реализации принятых Беларусью обязательств в рамках ЕАЭС.

- Закрепляется переход на электронное лицензирование через создание Единого цифрового реестра лицензий, - говорится в сообщении.

Уточняется, что одной из важных новаций является введение лицензирования дошкольного, а также школьного образования в Беларуси. Отмечается, что образовательная сфера требует повышенного контроля со стороны государства, так как она связана с формированием здоровой, идеологически устойчивой и разносторонне развитой личности.

- Лицензирование этой деятельности станет гарантом законности и качества оказываемых услуг, позволит оценить организацию образовательного процесса и не допустить появления в сфере образования субъектов хозяйствования, преследующих сугубо коммерческие цели в ущерб государству и личности, - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что нормы о получении лицензии государственными и частными детскими садами и школами вступят в силу после официального опубликования закона. Что касается остальных положений, то они вступят в силу с 1 января 2023 года.

- Сроки обращения за получением лицензии будут определяться Министерством образования в соответствии с утверждаемым им графиком. Лицензирование возложено на Минский городской исполнительный комитет, городские (городов областного подчинения) и районные исполнительные комитеты, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что принятие закона позволит снизить административную нагрузку на субъекты хозяйствования, обеспечить необходимость получения лицензии только для осуществления экономической деятельности, потенциально сопряженной с угрозами причинения вреда государственным или общественным интересам, правам и законным интересам граждан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».