Женскую сборную Беларуси по баскетболу отстранили от участия в отборе чемпионата Европы 3 17.10.2022, 20:58

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Меры были приняты с учетом последних событий в Украине.

Женские сборные Беларуси и России отстранили от участия в отборочном турнире на чемпионат Европы 2023 года. Такое решение принял 17 октября исполнительный комитет FIBA-Европа.

В пресс-релизе отмечается, что меры были приняты с учетом последних событий в Украине, а также решений Исполнительного комитета FIBA и указаний Международного олимпийского комитета.

Результаты двух команд в соответствующих группах будут объявлены недействительными.

Ранее FIBA исключила сборные Беларуси и России со всех своих турниров.

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