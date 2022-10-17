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Женскую сборную Беларуси по баскетболу отстранили от участия в отборе чемпионата Европы

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  • 17.10.2022, 20:58
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Женскую сборную Беларуси по баскетболу отстранили от участия в отборе чемпионата Европы

Меры были приняты с учетом последних событий в Украине.

Женские сборные Беларуси и России отстранили от участия в отборочном турнире на чемпионат Европы 2023 года. Такое решение принял 17 октября исполнительный комитет FIBA-Европа.

В пресс-релизе отмечается, что меры были приняты с учетом последних событий в Украине, а также решений Исполнительного комитета FIBA и указаний Международного олимпийского комитета.

Результаты двух команд в соответствующих группах будут объявлены недействительными.

Ранее FIBA исключила сборные Беларуси и России со всех своих турниров.

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