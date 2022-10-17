Совбез РФ обвинил математиков в попытке разложения России 17.10.2022, 21:09

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В Совбезе РФ заявили, что Запад на протяжение многих лет «пытается испортить российскую систему образования».

США и их союзники готовятся изменить подходы к попыткам разложения российского общества и «переформатированию сознания» граждан, уверены в Совете безопасности России. Для этого Запад использует многопрофильные группы специалистов в сфере математики, антропологии, теории систем, психолингвистики и других дисциплин, заявил в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

По мнению замглавы Совбеза, западные правительства на протяжение многих лет пытаются испортить российскую систему образования, внедряя свои проекты.

«Коррозии извне активно и осознанно подвергается один из основных кодов нации — язык, все больше загрязняющийся иностранной лексикой, латинизмами и чуждым американским жаргоном. А это в итоге ведет к деформации национального самосознания и фактически содействует его подмене ориентирами западного образа жизни», — утверждает Храмов.

По словам чиновника, для противостояния «латинизации российского общества» власти должны принять документы стратегического планирования. К последним Храмов отнес «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Обсуждение документа, в котором государство перечисляет «традиционные ценности» и «чуждые идеи», было приостановлено в феврале из-за критических замечаний со стороны профессиональных сообществ и граждан.

Критиков проекта Храмов назвал «иноагентами», эмигрантами и «либеральной частью блогосферы». «Отдельные затаились, но продолжают саботировать действия по переводу развития культурной среды в высокохудожественную и патриотическую плоскость», — считает он.

По мнению чиновника, против документов, которые законодательно регулируют духовную и культурную жизнь, высказываются те, кто противится идее «подчиняться общественному контролю за деятельностью творческих коллективов», получающих финансирование из бюджета. Также эти деятели культуры не хотят »учитывать запросы подавляющего большинства населения страны, требующего соответствия творческих дерзаний духовно-нравственным устоям и ценностям, а следовательно, национальным интересам», уверен Храмов.

Против принятия документа о традиционных ценностях высказались в Союзе театральных деятелей РФ, а также представители театрального сообщества, в том числе председатель СТД Александр Калягин, гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук Театра наций Евгений Миронов, худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский.