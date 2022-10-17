Сотрудник МГТУ им. Баумана объявил голодовку из-за мобилизации 9 17.10.2022, 22:17

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В Москве насильно мобилизовали и увезли в воинские части сотрудников университета.

Как пишет The Insider, вуз входит в список предприятий оборонно-промышленного комплекса, и поэтому мобилизация не должна касаться его сотрудников. Один из призванных резервистов с бронью, слесарь-фрезеровщик Антон Гнедовец, объявил голодовку в знак протеста.

Повестку Гнедовцу вручили на работе. На документе не было подписей и даты, и он пошел в призывной пункт, чтобы объяснить ситуацию и показать бронь. Оттуда Гнедовца и его коллег увезли в парк «Патриот», оттуда — в Наро-Фоминск, а потом в Селятино. Мобилизованные сотрудники вуза отказались выходить из автобуса. Сейчас, по словам родственников, они находятся в парке «Патриот». Там 4 октября Гнедовец начал голодовку.

«Ему все это время угрожают, склоняют, чтобы он подписывал какие-то документы, настаивают, чтобы писал объяснительную. Он не подписал ничего, а ему говорят: „Либо ты идешь в тюрьму, либо на войну“. Еще угрожали, что отправят в психушку. Все это время он ничего не ест, воду покупает за свои деньги», — рассказала мать Гнедовца.

Электромонтажника из МГТУ им. Баумана Дениса Ганжина насильно мобилизовали 11 октября. По словам его дочери, в призывном пункте у 44-летнего сотрудника вуза забрали все документы и отказались выпускать, несмотря на отсрочку.

«У него забрали паспорт и военный билет, оставили только телефон, поэтому он держал с нами связь. Ему уже выдали форму, все за него решили. Мы приехали с мамой где-то к четырем часам, нас еле-еле пустили. Мама тоже начала показывать документ, подтверждающий, что у него есть отсрочка, на что они развели руками и сказали, что ничем таким заниматься не будут, ничего смотреть не будут, „все, он уже в форме“», — рассказала дочь Ганжина Елена.

По ее словам, он не подписывал никаких документов. Сейчас ее отца насильно удерживают в Наро-Фоминском округе, а позже должны отправить на границу с Беларусью.

«Они там будут стоять без всяких военных действий, но также там будут проходить учения. За эти три-четыре дня они четыре раза меняли части, т. е. их возили из одной части в другую, а в пятницу они стояли с девяти утра на улице и никуда не могли зайти», — сказала Елена Ганжина.

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