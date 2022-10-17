Белорус победил на кинофестивале Doclisboa в Португалии
- 17.10.2022, 22:20
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Никита Лаврецкий одержал победу с фильмом «Свидание в Минске».
Белорус Никита Лаврецкий с фильмом «Свидание в Минске» победил на международном кинофестивале Doclisboa в Португалии, пишет CityDog.
Парень снял фильм в жанре доку-фикшн (симбиоз документального и художественного кино) и получил премию — 10 тысяч евро.
Лента снята одним дублем.
По словам самого автора, его фильм — это откровенный разговор в минской бильярдной между парой. Герои играют самих себя: это режиссер и его девушка. Она обсуждают личную жизнь с ее проблемами и недоразумениями, а также политику.
Кстати, известность Никита Лаврецкий приобрел после победы в национальном конкурсе Минского кинофестиваля «Лістапад». Там он выступил с лентой «Белорусский психопат».
На приз от фестиваля Doclisboa парень хочет снять фильм «Современ» — историю про игрока в карты. Причем события должны происходить в альтернативной реальности, где БССР сохранилась до 2025 года.