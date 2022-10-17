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Пионтковский: Си Цзиньпин и Моди публично прочли Путину лекции, как школьнику-второгоднику

  • 17.10.2022, 22:30
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Пионтковский: Си Цзиньпин и Моди публично прочли Путину лекции, как школьнику-второгоднику
Андрей Пионтковский

Путин был явно шокирован.

На сентябрьском саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин был шокирован отношением к себе со стороны лидеров Китая и Индии. Такое мнение в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман выразил российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

«Но он же ехал туда к союзникам, извините. Вы же помните любимый мем российской пропаганды. Они до сих пор это продолжают. Даже после позорного голосования в Генеральной Ассамблее. «Нет, а все равно за нас большинство человечества». Ну, они складывали 1,5 млрд китайцев, прибавляли к ним 1,5 млрд индусов – и «вот у нас большинство». Но [председатель КНР] Си [Цзиньпин] и [премьер Индии Нарендра] Моди публично, на глазах у всего мира просто прочли ему такие лекции, как неуспевающему студенту или школьнику-второгоднику», – объяснил Пионтковский.

По его словам, Путин «был явно шокирован».

«Даже дошло до того, что там, казалось бы, самые верные лакеи типа всяких, там, – я не знаю, как их, – рахмоновых, шараповых (на саммите были президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Кыргызстана Садир Жапаров. – Прим,) [...] – все демонстративно опаздывали на встречу». Это же была его фишка», – отметил Пионтковский.

Он напомнил, что «этот негодяй заставил великую королеву Елизавету, с которой недавно мы все простились, перед Букингемским дворцом минут 20 расхаживать, ожидая этого мерзавца».

«Ну вот все ему вернулось. И это произвело на него впечатление шока. И он, вернувшись 17 сентября, совершил подряд несколько самоубийственных шагов. И самый, конечно, из них главный – это мобилизация», – считает публицист.

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