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Стал известен обладатель «Золотого мяча»

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  • 17.10.2022, 23:10
Стал известен обладатель «Золотого мяча»

Престижную футбольную награду получил форвард мадридского «Реала».

Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема выиграл «Золотой мяч» 2022 года.

Для 34-летнего нападающего это первая подобная награда. Для него это также дебютное попадание в топ-3 голосования за звание лучшего игрока мира по версии издания France Football, которое и вручает приз.

В 2022 году Бензема в составе «Реала» выиграл четыре трофея — титул чемпиона Испании, Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

На клубном уровне Карим в прошлом сезоне сыграл 46 матчей, забил 44 гола и сделал 15 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и чемпионата Испании.

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