Сотрудники китайского консульства в Манчестере напали на протестующего в поддержку Гонконга 1 17.10.2022, 23:19

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Протест возле китайского консульства состоялся в день начала съезда Коммунистической партии.

Полиция Великобритании расследует заявление об избиении активиста, выступающего за демократический режим в Гонконге, на территории китайского консульства в Манчестере в воскресенье.

Об этом сообщает BBC.

В воскресенье несколько десятков активистов из Гонконга собрались у здания консульства Китая с плакатами, которые критиковали политику Коммунистической партии КНР.

Через некоторое время из консульства вышли по меньшей мере восемь мужчин, часть из которых была в шлемах и защитных жилетах. Один из протестующих заявил BBC, что эти люди затащили его внутрь консульства и избили.

Схватку предотвратил британский полицейский, который зашел в консульство и забрал активиста. «Бессмыслица какая-то. Они (нападавшие) не должны были бы так поступать. У нас должна быть свобода говорить все, что мы хотим, здесь (в Великобритании)», - сказал пострадавший.

Представительница китайского консульства, в свою очередь, заявила, что протестующие «повесили оскорбительный портрет китайского президента на главном входе».

«Это было бы нетерпимо и неприемлемо для любых дипломатических и консульских представительств любой страны. Поэтому мы осуждаем этот досадный акт с решительным возмущением и решительным сопротивлением», - добавила она.

В полиции Манчестера сказали, что сейчас продолжается расследование инцидента «для выяснения всех обстоятельств».

Протест возле китайского консульства состоялся в тот же день, когда в Пекине начался съезд Коммунистической партии. На нем, как ожидается, генеральный секретарь Центрального комитета КПК и фактический лидер Китая Си Цзиньпин будет переизбран на третий срок.

Си Цзиньпин выступил за силовое подавление продемократических протестов в Гонконге в 2019-2020 годах и инициировал закон, который фактически запретил гонконгцам выступать против Китая и существенно ограничил свободу слова.

.@SuellaBraverman & @JamesCleverly need to urgently investigate.



The CCP will not import their beating of protestors and denial of free speech to British streets.



Chinese Ambassador should be summoned & if any official has beaten protesters, they must be expelled or prosecuted. https://t.co/q7Nh55k8fG — Alicia Kearns, MP for Rutland and Melton (@aliciakearns) October 16, 2022

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