ВСУ за вечер сбили восемь дронов-камикадзе 17.10.2022, 23:22

Также были сбиты две крылатые ракеты.

Во время вечерней воздушной тревоги, которая длилась около двух часов, Воздушные Силы Украины уничтожили восемь дронов-камикадзе «Shahed-136».

Об этом сообщает Воздушное командование «Центр».

«Шесть — сбиты истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами ПЗРК. Еще два Shahed-136 сбили зенитчики Сухопутных войск», - отмечается в сообщении.

Кроме того, во время ракетной атаки из акватории Черного моря около 15:00 17 октября силы ПВО также сбили две крылатые ракеты «Калибр».

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