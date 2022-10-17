ВСУ за вечер сбили восемь дронов-камикадзе
- 17.10.2022, 23:22
Также были сбиты две крылатые ракеты.
Во время вечерней воздушной тревоги, которая длилась около двух часов, Воздушные Силы Украины уничтожили восемь дронов-камикадзе «Shahed-136».
Об этом сообщает Воздушное командование «Центр».
«Шесть — сбиты истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами ПЗРК. Еще два Shahed-136 сбили зенитчики Сухопутных войск», - отмечается в сообщении.
Кроме того, во время ракетной атаки из акватории Черного моря около 15:00 17 октября силы ПВО также сбили две крылатые ракеты «Калибр».