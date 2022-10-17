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ВСУ за вечер сбили восемь дронов-камикадзе

  • 17.10.2022, 23:22
ВСУ за вечер сбили восемь дронов-камикадзе

Также были сбиты две крылатые ракеты.

Во время вечерней воздушной тревоги, которая длилась около двух часов, Воздушные Силы Украины уничтожили восемь дронов-камикадзе «Shahed-136».

Об этом сообщает Воздушное командование «Центр».

«Шесть — сбиты истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами ПЗРК. Еще два Shahed-136 сбили зенитчики Сухопутных войск», - отмечается в сообщении.

Кроме того, во время ракетной атаки из акватории Черного моря около 15:00 17 октября силы ПВО также сбили две крылатые ракеты «Калибр».

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