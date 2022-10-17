Левандовский получил приз лучшему нападающему 17.10.2022, 23:38

Роберт Левандовский

Польский футболист получает данную награду второй сезон подряд.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский награжден призом лучшему форварду по итогам года на церемонии вручения «Золотого мяча».

Польский футболист получает данную награду второй сезон подряд. В прошлом сезоне Левандовский в 46 матчах за «Баварию» во всех турнирах забил 50 мячей.

18-летний полузащитник «Барселоны» Гави, в свою очередь, стал лучшим молодым игроком года.

Гави дебютировал за первую команды «Барсы» в минувшем сезоне и практически сразу закрепился в основе.

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