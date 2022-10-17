Стало известно, сколько людей погибло из-за падения Су-34 в Ейске 17.10.2022, 23:50

Бомбардировщик Минобороны РФ разбился во дворе девятиэтажного жилого дома.

Из-за крушения бомбардировщика Су-34 во дворе жилого дома в Ейске, по последней информации, погибли четыре человека, еще шестеро пропали без вести, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города, пишет «Интерфакс».

По последним данным, пострадали 25 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — трое детей 8-10 лет.

Бомбардировщик Су-34 Минобороны РФ разбился вечером 17 октября во дворе девятиэтажного жилого дома в Ейске. При крушении взорвался боекомплект самолета. Огонь перекинулся на высотное здание.

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