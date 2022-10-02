Украинская армия освободила Золотую Балку в Херсонской области

Украинская армия освободила Золотую Балку в Херсонской области1
- 2.10.2022, 15:17
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Группировка войск РФ под Херсоном прижата к берегу Днепра.
Контрнаступление в Херсонской области идет полным ходом. Вооруженные силы Украины активно продвигаются вперед, освобождая от российских оккупантов новые территории.
Сегодня, 2 октября, стало известно, что в результате успешных действий ВСУ была освобождена Золотая Балка на Херсонщине, сообщает obozrevatel.com.
Украинский военнослужащий поднял государственный флаг посреди улицы в населенном пункте. Также на видео попали местные жители, которые обрадовались появлению воинов ВСУ.
«Защитники Украины уже в Золотой Балке Херсонской области. Ждем официальной информации», – говорится в описании к видео.
Журналист Андрей Цаплиенко также сообщил, что украинские силы вошли в Шевченковку.
«Сообщают о прорыве на новом участке южного фронта.Золотая Балка в Херсонской области, по словам российских пропагандистов, перешла под контроль ВСУ. Также сообщают, что украинские силы вошли в Шевченковку», - написал он в своем Telegram.