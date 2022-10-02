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В Беларуси ввели несколько новшеств при прохождении техосмотра

  • 2.10.2022, 17:55
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В Беларуси ввели несколько новшеств при прохождении техосмотра

Цена на техосмотр вырастет.

Техосмотр в Беларуси с 22 сентября 2022 года проводится на основании новых техрегламентов, рассказал замдиректора РУСП «Белтехосмотр» Владимир Пиульский.

По его словам, принципиально ничего не изменилось, просто с момента вступления в силу поправок в Закон «О дорожном движении» диагностические станции стали работать в соответствии с требованиями технических регламентов «Таможенного союза» и «Евразийского экономического союза».

- В связи с этим разработаны новая технологическая инструкция, описывающая технологический процесс проведения гостехосмотра, и программное обеспечение, - сказал Пиульский.

Специалист отметил, что прежде диагностика проводилась на основании ТКП 309 (Технического кодекса установившейся практики). Также он подчеркнул, что обычный автовладелец вряд ли заметит разницу - требования в старом техкодексе и новых техрегламентах в своем большинстве идентичны.

Ранее сообщалось, что техосмотр подорожает.

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