В Беларуси ввели несколько новшеств при прохождении техосмотра
- 2.10.2022, 17:55
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Цена на техосмотр вырастет.
Техосмотр в Беларуси с 22 сентября 2022 года проводится на основании новых техрегламентов, рассказал замдиректора РУСП «Белтехосмотр» Владимир Пиульский.
По его словам, принципиально ничего не изменилось, просто с момента вступления в силу поправок в Закон «О дорожном движении» диагностические станции стали работать в соответствии с требованиями технических регламентов «Таможенного союза» и «Евразийского экономического союза».
- В связи с этим разработаны новая технологическая инструкция, описывающая технологический процесс проведения гостехосмотра, и программное обеспечение, - сказал Пиульский.
Специалист отметил, что прежде диагностика проводилась на основании ТКП 309 (Технического кодекса установившейся практики). Также он подчеркнул, что обычный автовладелец вряд ли заметит разницу - требования в старом техкодексе и новых техрегламентах в своем большинстве идентичны.
Ранее сообщалось, что техосмотр подорожает.