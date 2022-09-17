С 22 сентября белорусских водителей ждет ряд важных нововведений 17.09.2022, 18:21

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Изменения коснутся, к примеру, медосмотра и сдачи экзаменов.

С 22 сентября в Беларуси вступают в силу поправки в закон «О дорожном движении». Для этого профильные ведомства издали ряд нормативно-правовых актов. Водителей ждут некоторые изменения при прохождении медкомиссии, стажировок, техосмотра, а также при получении прав. «Зеркало» собрало информацию об этих нововведениях.

Сдавать экзамен можно будет на автомобиле с коробкой-автомат

С 22 сентября введут возможность обучения и сдачи практического экзамена в ГАИ на автомобиле с коробкой «автомат». Но в водительском удостоверении будут проставлять отметку об этом. Это значит, что с такими правами сесть за руль машины с «механикой» будет нельзя, — будет считаться, что вы едете без прав. Если нарушить это требование, то в первый раз грозит штраф до 20 базовых (до 640 рублей), а во второй — до 50 базовых величин (до 1600 рублей), общественные работы или административный арест до 15 суток. Далее грозит уже уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на 2 года.

Автошколам не придется согласовывать с ГАИ маршруты

Чиновники также убрали требование для автошкол согласовывать с ГАИ маршруты, по которым ездят курсанты. Сейчас обучать вне согласованных маршрутов нельзя. При этом после того, как с 22 сентября заработает это новшество, МВД по-прежнему будет определять список участков дорог, на которых обучение запрещено.

Как будут выдавать и менять водительские права

Согласно постановлению cовмина № 555, принимать экзамены и выдавать права с 22 сентября будет уполномоченный орган, в зоне обслуживания которого живет или находится человек (если требуется регистрация по месту пребывания). Под уполномоченным органом подразумевается экзаменационные подразделения ГАИ.

К примеру, жители Пуховичского района (как и те, кто зарегистрирован в этом районе по месту пребывания) смогут сдавать квалификационные экзамены на водительское удостоверение и получать потом эту «корочку» только в регистрационно-экзаменационном отделе УГАИ УВД Минского облисполкома (Минск, улица Кальварийская). Именно в зону обслуживания этого уполномоченного органа

Независимо от места регистрации, водитель сможет получить (обменять) в уполномоченном органе новые права взамен утраченных или образца МВД СССР, а также международное водительское удостоверение.

Детализировали порядок выдачи прав на основании иностранного водительского удостоверения, их восстановления после окончания срока лишения, внесения правок, если в водительском удостоверении были ошибки, аннулирования прав.

Новшество по снегоходам

Чиновники включили снегоболотоходы, квадроциклы, снегоходы и мотовездеходы в список колесных тракторов и самоходных машин. С 22 сентября ими можно будет управлять с 17 лет, не требуется сдача экзамена (но нужно получить разрешение на допуск к вождению по медпоказаниям).

Стажировку водителей сократят

Минтранс Беларуси постановлением № 80 сократил минимальное количество часов стажировки и упростил требования к транспортным средствам, на которых она проводится. Вот какие новшества были внедрены:

- теперь водителю не надо проходить стажировку при переводе на автомобиль другой марки (модели);

- водителю-стажеру нельзя находиться в транспорте на месте водителя если в нем нет водителя-наставника;

- сроки стажировки изменились, они есть в приложении к документу. Например, водитель, который впервые приступает к самостоятельному выполнению работ, должен стажироваться не менее 16 часов, а водитель с перерывом в работе более одного года — не менее 12 часов. - При переводе водителя на регулярный маршрут, на котором он не работал, или если его перевели на авто с другим видом оборудования, стажировка может быть проведена в течение одного рабочего дня;

- компания, эксплуатирующая транспорт, может проводить дополнительные часы стажировки исходя из навыков водителя, его уровня квалификации и работ;

- водитель может получить карточку стажировки — она подтвердит ее прохождение при устройстве на работу в другую организацию.

Станции ТО будут работать с дополнениями, техосмотр станет дороже

На станциях диагностики клиент должен иметь возможность предварительно записаться на техосмотр по интернету и рассчитаться со станцией с помощью ЕРИП, это следует из постановления Минтранса № 79.

На станциях техосмотра должны появиться (где еще не было) площадки для машин, которые ожидают техосмотра или уже прошли его, подъездные пути и проходы к помещениям и площадкам, измерительный участок для контроля тормозных систем мотоциклов, производственное помещение, а также помещения для обслуживания клиентов и выдачи разрешений.

Теперь при проведении технического осмотра транспорта специалисты будут учитывать соответствие их требованиям технических регламентов Таможенного союза и ЕАЭС. В связи с этим был разработан новый технологический регламент и программное обеспечение. Как следствие, некоторые диагностические станции повысили цены на услуги — с 30 до 35−40 рублей.

Как будут переосвидетельствовать водителей

В постановлении cовмина № 501 сказано, что с 22 сентября направление на медкомиссию для переосвидетельствования должны будут вручать водителю лично под роспись. А если он не может по состоянию здоровья под роспись получить документ или отказывается это делать, то о направлении ему объявляется устно.

Сведения о водителях, направленных на обязательное медицинское переосвидетельствование, будут представлять:

- организации здравоохранения — в МВД и Минсельхозпрод не реже 1 раза в месяц;

- наниматели — в территориальные подразделения ГАИ МВД не позднее 10 календарных дней со дня выдачи направления, а при наличии у работника удостоверения тракториста-машиниста — в ГАИ МВД и Госинспекцию по надзору за техническим состоянием машин и оборудования Минсельхозпрода.

Водитель сможет выбрать организацию здравоохранения для прохождения медицинского переосвидетельствования по своему желанию.

Если на переосвидетельствовании медкомиссия решит, что у водителя есть заболевание или противопоказание, из-за которого ему нельзя управлять транспортом, то его должны уведомить об этом. Это можно сделать тремя способами: дать заключение водителю под роспись или объявить его устно, а если это невозможно, то направить заказным письмом с уведомлением в течение пяти календарных дней со дня принятия решения.

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