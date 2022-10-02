За последнее десятилетие белорусские школы потеряли почти пятую часть педагогов 3 2.10.2022, 21:45

Вместе с числом педагогов сокращается и количество учреждений образования.

С 2010 по 2021 год система школьного образования потеряла более 25,4 тысяч педагогов. В прошлом учебном году их стало меньше на 4,6 тысячи, по сравнению с 2020/2021, следует из официальных данных Белстата, пишет «Зеркало».

В прошлом учебном году в среднеобразовательных школах Беларуси насчитывалось 106,7 тысяч педагогических работников. Из них 67 тысяч — это учителя-предметники.

В среднем учитель белорусской школы выглядит так: женщина, специалист высшей или первой категории с высшим образованием, которая работает в системе образования больше 15 лет, следует из данных Белстата.

Вместе с числом педагогов в Беларуси сокращается и количество учреждений образования. С 2011 по 2021 год в Беларуси число школ сократилось на 695, а в этом учебном году их стало меньше еще на 66. Число учреждений профессионально-технического образования за десять лет уменьшилось на 57, вузов — на 5. За это же время стало на одно учреждение среднего специального образования больше.

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