В Иркутске военный самолет РФ упал на двухэтажный жилой дом 2 23.10.2022, 14:01

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Разбился многоцелевой истребитель Су-30, вылетевший с авиазавода.

В российском Иркутске на двухэтажный дом упал военный самолет, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

«По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет категории СУ. Выехал на место», — написал он.

Крушение произошло на улице Пржевальского.

По данным Telegram-канала Mash, разбился многоцелевой истребитель Су-30, вылетевший с авиазавода.

В СМИ появилась информация, военный самолет упал на двухэтажный дом в районе Ново-Ленино в Иркутске. Информации о пострадавших пока нет.

На прошлой неделе, 17 октября, истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в жилом квартале российского города Ейск в Краснодарском крае. В результате крушения загорелся многоэтажный дом, погибли 15 человек, пострадали более 40.

В пресс-службе российского МЧС сообщили подробности крушения:

«Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что самолет упал на деревянный частный дом, расположенный по адресу Второй Советский переулок, д. 2. На месте крушения начался пожар, его площадь составляет 200 кв. м.

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