В Иркутске военный самолет РФ упал на двухэтажный жилой дом

В Иркутске военный самолет РФ упал на двухэтажный жилой дом2
- 23.10.2022, 14:01
- 2,128
Разбился многоцелевой истребитель Су-30, вылетевший с авиазавода.
В российском Иркутске на двухэтажный дом упал военный самолет, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.
«По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет категории СУ. Выехал на место», — написал он.
Крушение произошло на улице Пржевальского.
По данным Telegram-канала Mash, разбился многоцелевой истребитель Су-30, вылетевший с авиазавода.
В СМИ появилась информация, военный самолет упал на двухэтажный дом в районе Ново-Ленино в Иркутске. Информации о пострадавших пока нет.
На прошлой неделе, 17 октября, истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в жилом квартале российского города Ейск в Краснодарском крае. В результате крушения загорелся многоэтажный дом, погибли 15 человек, пострадали более 40.
В пресс-службе российского МЧС сообщили подробности крушения:
«Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется», — говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что самолет упал на деревянный частный дом, расположенный по адресу Второй Советский переулок, д. 2. На месте крушения начался пожар, его площадь составляет 200 кв. м.