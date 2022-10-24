Австралийский генерал: ВСУ используют «стратегию коррозии» 24.10.2022, 9:00

Неожиданность и обман в ней имеют решающее значение.

Война в Украине еще далека от своего завершения, хотя ВСУ уже провели несколько успешных контрнаступательных операций и удивили многих западных военных экспертов высоким уровнем подготовки.

Об этом заявил австралийский генерал в отставке Мик Райан в своей колонке для The Economist. Он охарактеризовал тактику ВСУ как «стратегию коррозии», которая состоит из комплекса действий не только на поле боя, но и за его пределами.

«Для тех, кто внимательно наблюдал за украинцами, время могло стать неожиданностью, но не метод. С самого начала этой войны украинцы постоянно удивляли россиян своей компетентностью и тактической изобретательностью, атакуя их слабые места и заставляя их постоянно снижать свои стратегические амбиции. Украинскую военную стратегию лучше всего можно охарактеризовать как стратегию коррозии», – отметил Райан.

По его мнению, главным преимуществом украинской армии является стратегическое мастерство командиров на всех уровнях управления, тактика неожиданных наступательных операций и информационные атаки против врага.

«Украинцы с помощью косвенных атак, информационных операций, уничтожения российской логистики и командиров, а также жестких ближних боев взорвали физическую, моральную и интеллектуальную боеспособность российских солдат. На начальном этапе войны украинцы сделали это против северной российской экспедиции, заставив россиян отступать. Ныне они желают то же в своих северо-восточных и южных наступлениях», – пишет генерал в отставке.

По его словам, северо-восточная и южная операции ВСУ взаимосвязаны, поддерживают и усиливают друг друга. Райан назвал их искусно спланированным ходом украинского военного руководства.

«Оперативное проектирование является важным аспектом в планировании и проведении широкомасштабных военных действий (…) Неожиданность и обман имеют решающее значение», – пояснил эксперт.

Он отметил мастерство украинских командиров и обратил особое внимание на их способность сбалансировать стратегический риск и возможности, а также четко управлять своими подчиненными путем планирования и выполнения военных задач на уровне кампании.

«Мы можем увидеть и другие украинские удары до наступления зимы. Способность Украины организовывать разнообразные, хорошо организованные и одновременные военные кампании на своей территории, а также организовывать кампании для сердец и умов через онлайн-платформы и за их пределами является предвестником других потенциальных возможностей конфликта этого века. Но эта война далека от завершения», – резюмировал Райан.

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