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Путин боится, его окружение у красной черты

  • 25.10.2022, 13:59
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Путин боится, его окружение у красной черты

Армия и спецслужбы РФ колеблются, следовать ли за «вождем».

Глава Кремля Владимир Путин столкнулся с проблемами «частичной мобилизации». Чтобы вдохновить россиян брать оружие в руки и воевать против украинцев, был устроен спектакль, в котором Путин якобы побывал на реальном полигоне и даже стрелял из реального оружия. Но трусливый оккупант никогда в жизни не сталкивался с реальной опасностью, и все, что запечатлела камера, было бутафорией.

По той же причине страха перед любой опасностью Путин никогда не окажется на передовой или в оккупированном Херсоне. Он готов положить миллионы жизней своих солдат ради безумной цели порабощения Украины. Рядовые россияне простят ему и это, но властный класс подошел к красной черте и готов изменить ситуацию. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

– Путин пострелял на камеру на полигоне. Неужели с мобилизацией в России совсем плохи дела? Как еще Кремль может мотивировать россиян идти на войну?

– Конечно, это было представление, спектакль. Нельзя воспринимать его поездку на полигон как что-то настоящее. Бутафорские ряженые охранники из ФСО, дополняющая реальность в виде полигона, стрельбы и так далее. Новенькие камуфляжи, разгрузки, все чистенькое, сверкающее. Разве армия состоит из этого? Разве мобилизованные на полигоне выглядят так?

Там были офицеры-десантники, поскольку это Рязань, там находится самое знаменитое училище ВДВ. Но все равно все это был спектакль.

Вряд ли бы там стреляли с использованием боевых патронов – это небезопасно. Мало ли что… Путин не участвует в шоу, где есть реальный риск возникновения непредвиденных обстоятельств, связанных с использованием огнестрельного оружия. Обсуждать здесь нечего.

Для чего Путин это делает? Наверное, все-таки проблемы с мобилизацией есть. И с желанием, и с качеством мобилизованных. Поэтому это было сделано для пропагандистских целей. Не знаю, насколько это может повлиять на процесс. Честно говоря, я сомневаюсь.

Если бы Путин приехал на передовую, появился бы где-нибудь в Херсоне, наверное, это могло бы кого-то воодушевить. Реальная война, реальные условия. Но он ведь никогда этого не сделает. Скорее для него построят бутафорский Херсон и там покажут Путина. С реальной опасностью Путин никогда в своей жизни не сталкивался.

У тех, кто принимает решения, этот жест вызывает смех, а у тех, кто готов верить Путину, ничего нового не добавится.

– Российский экс-дипломат Борис Бондарев заявил о том, что Путин готов положить ради победы в этой войне 20 млн своих солдат. Российское общество и это примет или все же есть какой-то предел, красная черта терпения россиян?

– Путин, конечно, может положить сколько угодно. Но мы ведь видим это уже давно, и ему прощают что угодно. Возьмите мобилизацию, которая уже уносит жизни не профессиональных военных, а обычных людей. Поэтому, честно говоря, на российское общество расчет невелик. Я не думаю, что общественное мнение возмутится. Мы его не видим.

А вот сама власть, сам властный класс – да. Они могут возмутиться. Не ради общества, а ради себя самих, потому что вся эта история ведет их в тупик. Безусловно, такое возможно. Сам властный класс ради предотвращения может изменить эту ситуацию.

– Что будет красной чертой именно для них, для «элит»?

– Дальнейшее скатывание всей ситуации в целом. Это и жертвы, и риски, и санкции, и непонятное будущее. Все вместе. Потому что проще все это решить, нежели терпеть.

Я бы сказал, что к этой критической черте все подбирается. Если они уже заговорили о «грязной бомбе», то обратного пути не будет ни для кого. Но они не к этому стремились. Это касается хоть армии, хоть спецслужб, хоть административного чиновничьего аппарата.

20 миллионов погибнут в результате чего – применения ядерного оружия? Или просто на поле боя? Тут большой вопрос. Есть красные линии, которые они уже сами пересекли. Остались последние, в частности, использование ядерного оружия. Путин, может, к этому и готов, но у остальных большого стимула не видно.

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