Стало известно о массовом бегстве российских чиновников от мобилизации 3 26.10.2022, 16:07

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До трети мужчин из мэрии Москвы уехали из РФ.

До трети чиновников из московской мэрии уехали из России после гибели в Украине мобилизованного коллеги. Также уезжают сотрудники подведомственных российскому правительству организаций и министерств. Об этом пишет российское издание «Верстка».

Рядовым сотрудникам московской мэрии не предоставили вовремя обещанную бронь, а государственным организациям, подчиненным городу, ее не обещали вовсе, утверждает издание.

«Бегут так, что пятки сверкают, – говорит один из анонимных собеседников «Верстки». – До смешного: уезжают, оставив на рабочем месте вещи, не помыв кружку».

Бегство российских чиновников привело к затруднениям в работе московских ведомств: зачастую отделы департаментов простаивают сутками из-за отсутствия специалистов или не могут пользоваться возможностями электронного документооборота, так как отвечавшие за него сотрудники уехали, пишет издание.

В одном из подведомственных учреждений Департамента транспорта Москвы из-за отсутствия сотрудников потеряли несколько важных бюджетных документов, их не удалось найти и восстановить, так как сотрудники ранее покинули Россию.

Журналистам стало известно об отъезде сотрудников Минпросвещения, Министерства цифрового развития, Центробанка России. В подведомственных организациях бегство стало массовым, утверждается в расследовании. Сотрудник подведомственного учреждения российского министерства транспорта рассказал журналистам, что несколько отделов «просто целиком снялись и поехали». В одном из учреждений Минздрава РФ массово уволились охранники-мужчины.

После товарищеского матча сборной России по футболу в Бишкеке в городе остались 10 человек из аппарата Российского футбольного союза, рассказывает «Верстка». Они просто не стали садиться на обратный рейс в Москву 24 сентября.

Один из чиновников сказал изданию, что перестал верить заявлениям властей после объявления мобилизации. «Власть как будто не держит обещания и обманывает даже тех, кто, как я, готов ее слушать», – сказал он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию, после чего тысячи россиян решили покинуть страну. Страны Балтии, Польша и Финляндия закрыли въезд для граждан России с туристическими визами, бегущие от мобилизации мужчины пытаются выехать в том числе в Грузию, Казахстан и Кыргызстан.

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