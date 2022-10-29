Победный Джокер в руках белорусов Артем Черников

29.10.2022, 8:33

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Забастовка назрела сама собой.

26 октября 2020 года белорусские рабочие массово объявили забастовку. Практически на каждом предприятии тысячи сотрудников, собрались на проходных, чтобы сказать твердое «Нет!» лукашизму в нашей стране. Останавливались цеха, а в сети появлялись десятки видео, где сотрудники предприятий объявляли свой уход в стачку.

К забастовке присоединились рабочие многих частных компаний. Некоторые из них объявляли 26 октября выходным днем, другие ушли на бессрочные каникулы или закрылись по техническим причинам, например, на инвентаризацию. Среди них — медицинские центры, магазины, бары, кафе, языковые школы, тренажерные залы, турфирмы, салоны красоты и сервисные центры. Также в забастовке участвовали сотрудники мобильного оператора МТС, которые вышли на акцию протеста. Студенты многих университетов поддержали рабочих и вместо пар собирались на ступеньках вузов, после чего участвовали в массовых шествиях на главных улицах своих городов.

Спустя ровно год Белорусским объединением рабочих (БОР) была объявлена забастовка, в которой рабочие практически всех сфер просто оставались дома под любым предлогом: увольнялись, брали отпуска за свой счет, шли на больничный. По сообщениям БОРа, сотни тысяч рабочих разных специальностей поддержали стачку.

Уже традиционно конец октября запоминается очередным страйком в Беларуси. В этом году частный бизнес эпично отметил вторую годовщину забастовки, закрывая торговые точки и убирая цены с веб-страниц своих сайтов. Только в этот раз лукашистам не дали подумать ни минуты. Не было ни ультиматумов, ни требований, ни предзабастовочных положений. Частники просто ушли, закрыв торговые точки.

Поводом уйти с рынка стало распоряжение о «сдерживании» цен, которое подписал премьер-министр Роман Головченко. И для многих предпринимателей стало проще закрыться, чем работать себе в убыток.

Один знакомый предприниматель подтвердил мне, что с таким распоряжением он не просто в ноль отработает, а даже, возможно, уйдет в минус, так как аренда растет, а привоз новых товаров крайне ограничен. Параллельно он мне рассказал, как его коллеги бастовали в 2002 году и, кстати, тоже в октябре. Тогда сотни тысяч человек, задействованных в частном бизнесе в Беларуси, откликнулись на призыв Объединенного совета предпринимателей и начали 1 октября бессрочную забастовку с невыплатой так называемого единого налога. В забастовке приняли участие более 190.000 предпринимателей и лиц, работающих по найму, практически из всех городов страны. Он с гордостью вспоминал, что тогда особую активность проявили предприниматели именно Гродно и Гродненской области, где не работали все крупные рынки и небольшие базары.

Как и 20 лет назад, сейчас забастовка назрела сама собой. И тогда, и сейчас лукашисты в полной мере ощутили свою беспомощность против частного бизнеса, который сам решает, когда и сколько ему работать.

Забастовка белорусского частного бизнеса - серьезный сигнал нелегитимным властям. Белорусский протест назревает с новой силой.

Жыве Беларусь!

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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